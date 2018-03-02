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- Dün 14:17 TSİ

Maketi gerçek sandı, ceza yememek için 1,5 saat bekledi

Olay geçtiğimiz günlerde Çanakkale- Bursa kara yolunda meydana geldi. Tatil için Çanakkale'ye gelen Burhan Çakmak (30), Kocaeli'nin Gebze ilçesine dönmek için aracıyla yola çıktı. Ancak ehliyetini evde unuttuğu için tedirgin olan Çakmak, yolda gördüğü polis aracı maketini gerçek zannedince, arabasını sağa çekerek 1.5 saat beklemeye başladı. Aracın hareket etmediğini görüp beklemekten de sıkılan Çakmak, polis otosunun yanına gitti. Polis aracının maket olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Burhan Çakmak, bu videoyu çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürece binlerce tıklanma alan video internette günün konusu oldu.Daha evvel kamyonetinin aküleri 1 ayda 8 kere çalındığından kamyonetin kasasında yatarak hırsızları bekleyen Çakmak, çektiği videolarla fenomen olma yolunda ilerliyor.

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