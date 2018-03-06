Kapıları kırarak içeri giren hırsızlar kameralara yakalandı

Olay, 7 Şubat'ta Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İzmit Yahyakaptan Mahallesi'ndeki evlere dadanan 3 hırsız, üç ayrı evin kapı kilitlerini kırarak evlere girdi. Evlerden 1 adet leptop, 1 adet cep telefonu 1 kolye, 9 adet çeyrek altın, 2 adet gram altın, 1 adet otomobil yedek anahtarı ve parfüm çalan şahıslar olay yerinden kaçtı. Şahısların evlerin kapısını kırmadan önce diğer dairelerde birilerinin olduğunu anlayınca su sayaçlarından kopardıkları bantlarla kapı deliklerini kapatma anları apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın gerçekleştiği bina önüne gelen 3 şahsın, teker teker apartman dairelerinin kapılarını gezerek, kapıların gözetleme deliklerini bant ile kapattıkları anlar ise saniye saniye görüntülendi.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Evlerinin soyulduğunu fark eden şahıslar da polis merkezine giderek güvenlik kameraları tarafından kaydedilen şahıslar hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameraları görüntülerini incelemeye aldı. İnceleme sonrasında kimlikleri tespit edilen şahısların İstanbul'dan kiralık araç ile Kocaeli’ye geldiklerini belirlendi. Tespit üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahıslardan S.C.(20)'yi İstanbul’un Bakırköy ilçesinde kiraladığı araçla gezerken yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan S.C., Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilirken, diğer 2 şahısın da yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.