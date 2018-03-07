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İntihar anı böyle görüntülendi!

Gebze Hacıhalil Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde 3 gün önce meydana gelen olayda 6 katlı iş merkezinin çatısına çıkarak aşağıya atlayan Cebrail Kabataş adlı şahıs ağır yaralanmıştı. Seyir halinde araçların arasına düşen Kabataş'nın atlama anları ise yolda ilerleyen bir aracın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde çatı üzerinde hızla koşan Kabataş, daha sonra kendini boşluğa bırakıyor. Seyir halindeki araçların arasında asfalt zemine düşen Kabataş'ı gören vatandaşlar ise hızla yardımına koşuyor.Olayda ambulansla hastaneye kaldırılan Kabataş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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