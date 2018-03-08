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Eczacı gençlerden dikkat çeken video

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, tüm dünyada coşkuyla kutlanırken birçok kurum kadınların bu gününü kutlayan paylaşımlar yapıyor. Bunlardan bir tanesi de Kocaeli Eczacılar Odası... Odanın Gençlik Komisyonu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hazırlanan video dikkat çekti. Biz de Kocaeli Gazetesi olarak tüm kadınların 8 Mart'ını kutlarız.

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