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Eczacı gençlerden dikkat çeken video
8 Mart Dünya Kadınlar Günü, tüm dünyada coşkuyla kutlanırken birçok kurum kadınların bu gününü kutlayan paylaşımlar yapıyor. Bunlardan bir tanesi de Kocaeli Eczacılar Odası... Odanın Gençlik Komisyonu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hazırlanan video dikkat çekti. Biz de Kocaeli Gazetesi olarak tüm kadınların 8 Mart'ını kutlarız.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz