Eczacı gençlerden dikkat çeken video

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, tüm dünyada coşkuyla kutlanırken birçok kurum kadınların bu gününü kutlayan paylaşımlar yapıyor. Bunlardan bir tanesi de Kocaeli Eczacılar Odası... Odanın Gençlik Komisyonu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hazırlanan video dikkat çekti. Biz de Kocaeli Gazetesi olarak tüm kadınların 8 Mart'ını kutlarız.