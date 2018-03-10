Bu nasıl sis? Göz gözü görmüyor!

Kocaeli yoğun sisin etkisi altına girdi. Sabah saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde ve Kartepe ve İzmit kent merkezinde ve etkili olan sis, trafikte vatandaşların zor anlar yaşamasına sebep oldu. Sisle birlikte görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. D-1000 karayolunda da etkisini hissettiren sis, yolda uzun kuyruk oluşmasına yol açtı.