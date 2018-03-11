Belediye işçileri, bedenleriyle Afrin mesajı gönderdi

Çayırova'da belediye temizlik işçileri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin’de PYD/PKK silahlı terör örgütüne karşı yürütülen Zeytin Dalı Operasyonu’na destek vermek için bir araya geldiler. Çayırova Kuştepe Ormanı’nda buluşan yaklaşık 80 temizlik işçisi, Afrin’de şehit olan Mehmetçik için dua etti. Daha sonra bedenleri ile "Afrin" yazan temizlik işçileri, “Afrin temizliğinde biz de varız” sloganları attılar.

"ZAFER KAHRAMAN ORDUMUZUN OLACAK"

Gerçekleştirilen törene katılan Çayırova Belediyesi Başkanı Şefki Demirci, "Afrin operasyonunda kahraman ordumuz destan yazıyor. Bu ülkede 40 yıldır devletimiz terörle mücadele ediyor. 782 bin kilometre olan vatan toprağında Lazı, Çerkezi, Türkü, Kürdü yüz yıllardır kardeşçe yaşamaktadır ve hiçbir güç bu kardeşliği bozmayacak. Zafer kahraman ordumuzun olacaktır. Afrin’de verdiğimiz şehitlerimize Allah’tan rahmet, tüm gazilerimize acil şifalar diliyoruz” dedi.