Otomobil köpeğe çarptı!

Olay, Gebze'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gebze’de yoldan karşıya geçmeye çalışan bir sokak köpeği, seyir halinde kendisine çarpan 25 EC 338 plakalı otomobilin tamponuna sıkıştı. Bir süre köpekle ilerleyen otomobil, çevredekilerin sürücüyü uyarması sonucu durdu. Araçtan inen sürücü, çevredekilerin de yardımıyla tampona sıkışan köpeği bulunduğu yerden kurtardı.