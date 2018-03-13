Gebze'de 7 araç birbirine girdi: 6 yaralı

Kaza akşam saatlerinde, TEM Otoyolu Osmangazi Köprüsü bağlantı yolu mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinde ilerlemekte olan araçlar ardı ardına çarpıştı. Kazada, 2 TIR, 2 otomobil, 1 kamyon, 1 minibüs ve 1 hafif ticari araç çarpıştı. Kazada bir otomobil kamyonun altına girdi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, olay yerine 112 Acil ekipleri geldi. 112 Acil ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Yaralanan6 kişi hastanelere kaldırıldı. TEM Otoyolu Ankara istikametine ilerlemekte olan araçlar Gebze gişelerinden D-100 Karayolu'na yönlendirildi. Araçların yoldan kaldırılması için çalışmalar devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.