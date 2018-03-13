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Gebze'de 7 araç birbirine girdi: 6 yaralı

Kaza akşam saatlerinde, TEM Otoyolu Osmangazi Köprüsü bağlantı yolu mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinde ilerlemekte olan araçlar ardı ardına çarpıştı. Kazada, 2 TIR, 2 otomobil, 1 kamyon, 1 minibüs ve 1 hafif ticari araç çarpıştı. Kazada bir otomobil kamyonun altına girdi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, olay yerine 112 Acil ekipleri geldi. 112 Acil ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Yaralanan6 kişi hastanelere kaldırıldı. TEM Otoyolu Ankara istikametine ilerlemekte olan araçlar Gebze gişelerinden D-100 Karayolu'na yönlendirildi. Araçların yoldan kaldırılması için çalışmalar devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yorumlar

(1)
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Izmitlii - hep tır hep tır o tırın sol şeritte ne işi var arkadaş ya

Yanıtla . 2Beğen 13 Mart 09:31

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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