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Kocaeli UMKE hayat kurtardı
Edinilen bilgilere göre, Gaziantep'e 20 kilometre kala meydana gelen trafik kazasında kamyona bir otomobil arkadan çarptı. Otomobil içerisinde bulunan sürücüsü, şoför mahallinde sıkıştı. Bu sırada kazanın olduğu bölgeden geçen ve Suriye sınırında Afrin operasyonu için kurulan sahra hastanesine gönüllü olarak giden Düzce ve Kocaeli’den giden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) durarak kazaya müdahale etti. Araç içinde sıkışan sürücünün kurtarılması için çalışma yapan UMKE ekipleri, yaralıyı çıkararak yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulans ekiplerine teslim ettikten sonra olay yerinden ayrılarak sahra hastanesine doğru yola çıktılar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz