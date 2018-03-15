İstinat duvarı çöktü, 5 saniye ile ölümden döndü

İzmit Gültepe Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi üzerinde yapımına başlanılan bir inşaatın arka sokağı olan Kırkmeşe Sokaktaki istinat duvarı, sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Çökmenin meydana geldiği bölgedeki beton elektrik direği de duvarla birlikte yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağıya kayarken o esnada Kırkmeşe Sokak üzerinde park halinde olan 41 RT 478 plakalı hafif ticari aracına binmek üzere olan Öcal Özyağlı (30), istinat duvarının çökmeye başladığını fark ederek aracına binmekten vazgeçti.

Yol trafiğe kapatıldı

Özyağlı koşarak bölgeden uzaklaşırken yaklaşık 5 saniye sonra araç da çöken istinat duvarı ile birlikte inşaat alanına yuvarlandı. Yaşanan çökme nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken olay yerine gelen İzmit Belediyesi görevlileri, Kırkmeşe Sokağı araç trafiğine kapattı. İstinat duvarının çökmeye başladığı esnasında şirket acarına binmek üzere olduğunu söyleyen Özyağlı, “Sabah 7 buçuk civarlarında inşaatın istinat duvarı çökünce şirket aracımız aşağıya yuvarlandı. Tam araca bineceğim esnada oldu yaklaşık 5 saniye ile kurtardım. Zaten inşaat da bizim, başka herhangi bir problem olmadı” dedi. Nuri AKÇAHARMAN