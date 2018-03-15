Bugün 11:11 TSİ
İstinat duvarı çöktü! O anlar anbean kamerada...
İzmit Gültepe Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi üzerinde yapılmakta olan bir inşaatın arkasında bulunan istinat duvarı çöktü. Olay sırasında Kırkmeşe Sokak üzerinde park halinde bulunan bir araç ile elektrik direkleri inşaata yuvarlandı. Olay esnasında araca binmekte olan ve çevrediklerin uyardığı Öcal Özyağlı son anda kurtuldu. Nuri AKÇAHARMAN
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz