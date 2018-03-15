İstinat duvarı çöktü! O anlar anbean kamerada...

İzmit Gültepe Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi üzerinde yapılmakta olan bir inşaatın arkasında bulunan istinat duvarı çöktü. Olay sırasında Kırkmeşe Sokak üzerinde park halinde bulunan bir araç ile elektrik direkleri inşaata yuvarlandı. Olay esnasında araca binmekte olan ve çevrediklerin uyardığı Öcal Özyağlı son anda kurtuldu. Nuri AKÇAHARMAN