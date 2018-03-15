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Lüks otomobil alev alev yandı

Olay Kartepe Uzuntarma mevkii D-100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen lüks otomobilin ön kısmından seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören sürücü ise aracını yol kenarına çekerek aracından indi. Sürücünün inmesi sonrasında aracın motor kısmından yükselen alevler bir anda büyüdü. Lüks otomobilin yanma anları ise yoldan gelen başka bir sürücü tarafından kaydedildi. Görüntülerde, park halindeki lüks aracın ön kısmından alevlerin yükseldiği görünüyor. Yanan araç daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken, araçta büyük odanda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

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