Otomobiliyle cezaevinin kapısını yıkıp içeri girdi!
Kandıra 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan yakınını ziyarete gelen kişi, içeri alınmayınca sinirlenip otomobiliyle cezaevinin kapısının yıkıp içeri girdi. Jandarma havaya ateş açarken, otomobiliyle içeri giren kişi gözaltına alındı. Kocaeli 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na bir yakınını ziyaret etmek için gelen kişi, cezaevine alınmadı. Bu duruma çok sinirlenen kişi otomobiliyle cezaevinin kapısına dayandı. İsmi öğrenilemeyen kişi, otomobili ile cezaevinin önündeki büyük metal kapıya çarptı. Jandarmaların durdurmak istemesine rağmen, ismi açıklanmayan kişi otomobiliyle kapıya çarparak içeri girdi. Jandarmalar havaya ateş açarken, otomobilden güçlükle indirilen kişi gözaltına alındı. Cezaevinin kapısı hasar görürken, aracıyla kapıya çarparak içeri giren kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Yaşanan anlar ise cep telefonu ile kaydedildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz