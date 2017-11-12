İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okudular..!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Okullar Arası Masa Tenisi Şampiyonası dün Yahya Kaptan Mahallesi’nde bulunan Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonunda başladı. Kocaeli genelinde bulunan ve aralarında ilkokul, ortaokul ve liselerin de yer aldığı 160 okulun katıldığı şampiyonada 700 sporcu dereceye girebilmek için yarıştı.

SALON TERK EDİLDİ

Programın seremonisi öncesinde sahne alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, İstiklal Marşı’nı yeni yaptıkları beste ile seslendirdi. İstiklal Marşı’nın bestesinin değiştirilerek okunması salonda bulunan bazı veliler ve öğretmenler tarafından tepkiye neden oldu. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından duruma tepki gösteren veliler salonu terk ederken Mehteran Takımı ise görevlilerce salondan çıkartıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Mehteran Takımı hakkında soruşturma başlatacağı öğrenildi.15 Mart günü düzenlenen 46. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın bestesinin değişebileceği sinyalini vererek, "En büyük üzüntüm bu emsalsiz marşın hakiki manasını yüreklere nakşedecek bir bestenin bulunamamış olmasıdır. O beste ile güftenin birbirini tamamlaması çok önemlidir. Burada bestekarlara büyük iş düşüyor" ifadelerini kullanmıştı.