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Uyuşturucu madde kullanan genç heykele döndü
Kocaeli’de meydana geldiği ileri sürülen olayda, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen genç maddenin etkisiyle dakikalar boyunca ayakta hareketsizce bekledi. Uyuşturucu madde kullanan genci gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.Gencin dakikalar boyunca ayakta heykel gibi hareketsizce beklemesini şaşkınlıkla karşılayan vatandaşlar o anları cep telefonları ile kaydetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz