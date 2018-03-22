Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
- Bugün 09:16 TSİ

Uyuşturucu madde kullanan genç heykele döndü

Kocaeli’de meydana geldiği ileri sürülen olayda, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen genç maddenin etkisiyle dakikalar boyunca ayakta hareketsizce bekledi. Uyuşturucu madde kullanan genci gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.Gencin dakikalar boyunca ayakta heykel gibi hareketsizce beklemesini şaşkınlıkla karşılayan vatandaşlar o anları cep telefonları ile kaydetti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Uyuşturucu madde kullanan genç heykele döndü mask
Uyuşturucu madde kullanan genç heykele döndü
İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okudular..! mask
İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okudular..!
Canınız sağ olsun kızlar: 5-1 mask
Canınız sağ olsun kızlar: 5-1
Patentli ürününe yatırımcı arıyor mask
Patentli ürününe yatırımcı arıyor
Dereye tarihi geçmiş sucuk attılar mask
Dereye tarihi geçmiş sucuk attılar
Otomobiliyle cezaevinin kapısını yıkıp içeri girdi! mask
Otomobiliyle cezaevinin kapısını yıkıp içeri girdi!
GİRİŞ YAP KAYIT OL