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"Mehmed Bir Cihan Fatihi" Kocaeli'de çekildi

Kocaeli'nin doğal güzellikleriyle olduğu kadar temiz havası ile de en temiz ilçelerinden olan Kandıra, doğa tutkunları kadar sinema ve dizi dünyasının da dikkatini çekiyor. Birçok tarihi diziye ev sahipliği yapan Seka Film Platosu’ndan sonra favori mekanlardan birisi de Kandıra’da bulunanKerpe Kartal Kayalar oldu. Kerpe Kartal Kayalar, son olarak da Kenan İmirzalıoğlu’nun başrolünü oynadığı Kanal D’nin dev yapımı “Mehmed Bir Cihan Fatihi” dizisine çekim mekanı oldu.

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