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İnşaat temeline düşmek üzere olan taksiye itfaiye kurtardı
Olay gece saatlerinde, İzmit Serdar Mahallesi Menzil Sokak üzerinde meydana geldi. Mirzeydin Akın idaresindeki 41 T 0059 plakalı ticari taksi, yağmur nedeniyle çamurla kaplanan eğimli yoldan aşağı indi. Yolun çıkmaz sokak olduğunu gören sürücü Akın, geri geri çıkmak isterken, aracın arka sol tekerleği inşaatın temeline düştü. Bir tekerleğinin boşlukta olduğunu anlayan Akın, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, ticari taksinin ön tamponuna çelik halat bağlayarak taksiyi bulunduğu yerden çıkardı. Mirzeydin Akın, "Yukarı doğru çıkarkenaraç çukura doğru kaydı. Orada 1 saat kadar bekledim. Allah devletimizden razı olsun" dedi. İtfaiye ekibi ise sürücüyü bilmediği yola girmemesi konusunda uyardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz