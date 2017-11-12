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- Bugün 16:45 TSİ

Sevilen dizide "Kocaeli" sahnesi

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Söz'de Kocaelispor’a güzellemeler yapıldı. "İzmit deyince aklıma Kocaelispor geliyor" ve “İzmit’in pişmaniyesi ünlüdür” diyaloglarının geçtiği sahne dikkatle izlendi.

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Sevilen dizide "Kocaeli" sahnesi mask
Sevilen dizide "Kocaeli" sahnesi
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