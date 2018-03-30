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Makas atan otomobil trafiği birbirine kattı: 4 yaralı

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kocaeli’nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu Osmangazi Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, makas atarak hızla ilerlediği iddia edilen Samet C. idaresindeki 34 UU 0952 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncunda kontrolden çıkarak, Suriye uyruklu Muhammet H. kontrolündeki 41 MA 0045 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Samet C. idaresindeki otomobil, aynı istikamette ilerleyen bir otomobile daha çarparak durabildi. Kazada Samet C. idaresindeki otomobilde bulunan Ebru Ç. ve Muhammet H. kontrolündeki otomobilde bulanan ve ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu 3 kişi yaralandı.

4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 4 yaralı Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle bir bölümü kapanan yol, çekici yardımı ile kazaya karışan araçların kaldırılması ile tekrardan trafiğe açılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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