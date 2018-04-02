Alev alan odunluk güçlükle söndürüldü!

Edinilen bilgilere göre İzmit Bayraktar Mahallesi’nde İsmail Sert’e ait odunlukta elektrik kontağından meydana geldiği tahmin edilen yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saatlik çalışmanın sonucunda kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, odunluk kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.