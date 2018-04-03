Çevik kuvvet salona girdi!
İzmit UMUTTEPE’de planlanan çöp fabrikasıyla ilgili “ÇED toplantısı”, bugün saat 10.00’da Necati Gençoğlu Kültür Merkezi’nde yapılması planlanıyordu. Fakat yaşanan gelişmeler sonrasında toplantı henüz başlamadı.
ŞAŞKINLIK İLE TAKİP EDİLDİ
Toplantı öncesi Büyükşehir Belediyesi'ne ait onlarca belediye otobüsü ve özel hizmet araçları, belediye çalışanlarını salona taşıdı. Görüntüler çöp fabrikasına karşı olanlar tarafından şaşkınlık ile takip edildi. Daha sonrasında ise salonu büyük bir kalabalık doldurdu. Fabrikaya karşı olanlar "Personel dışarı" tezahüratları attı.
ÇEVİK KUVVET SALONDA
Gerginliğin had safhada olduğu toplantı salonunda "HAYIR" ve ıslık sesleri yükselmeye devam etti. CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in de aralarında olduğu kalabalık arasında sesler yükselmeye devam edince salona çevik kuvvet ekipleri girdi.
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Yorumlar
(1 )
Ser041 - şakşak takımı işbaşında. vatandaş herşeyi görüyor.. reis gör adamlarını...izmit elden gidiyor...
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