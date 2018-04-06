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Çöp fabrikası tam da buraya yapılacak...

İzmit Umuttepe'de yapılması planlanan çöp fabrikasının ormanlık bir alana yapılacağını ve bunun için de 10 bin ağacın kesileceğini gazetemiz dile getirmişti. Büyükşehir yetkileri her ne kadar bu durumu inkar etse de ağaçların olmadığı bir alana yapılacağını belirtseler de fabrika için belirlenen alana gidildiğinde gerçek gün yüzüne çıkıyor. Bugün İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya ve beraberinde il ve ilçe yöneticileri çöp fabrikasının yapılacağı alana gitti. CHP'lilerin çektiği video sanırız her şeyi özetliyor...

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