Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
- Bugün 16:43 TSİ

Tosun Paşa ne kaçırdı öyle...

İngiltere Premier Lig'de Everton ile Liverpool arasında oynanan derbi, golsüz beraberlikle tamamlandı. Premier Lig'in 33. haftasında milli futbolcu Cenk Tosun'un forma giydiği Everton, Goodison Park'ta Liverpool'u ağırladı. İki takım da yakaladığı fırsatları gole çeviremeyince mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Cenk Tosun, ilk 11'de başladığı Merseyside derbisinde 90 dakika sahada kaldı. Everton'da forma giyen milli yıldızımı Cenk Tosun, 86. dakika mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Bu sonuçla Liverpool 67, Everton ise 41 puana yükseldi.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Tosun Paşa ne kaçırdı öyle... mask
Tosun Paşa ne kaçırdı öyle...
Çöp fabrikası tam da buraya yapılacak... mask
Çöp fabrikası tam da buraya yapılacak...
Kontrolden çıkan otomobil, istinat duvarına çarptı! mask
Kontrolden çıkan otomobil, istinat duvarına çarptı!
Dr. Ender Saraç pazarda vatandaşa sağlıklı beslenmenin yollarını anlattı mask
Dr. Ender Saraç pazarda vatandaşa sağlıklı beslenmenin yollarını anlattı
69 bin dolar çalan Latin hırsızlar yakalandı mask
69 bin dolar çalan Latin hırsızlar yakalandı
Çevik kuvvet salona girdi! mask
Çevik kuvvet salona girdi!
GİRİŞ YAP KAYIT OL