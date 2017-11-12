Tosun Paşa ne kaçırdı öyle...

İngiltere Premier Lig'de Everton ile Liverpool arasında oynanan derbi, golsüz beraberlikle tamamlandı. Premier Lig'in 33. haftasında milli futbolcu Cenk Tosun'un forma giydiği Everton, Goodison Park'ta Liverpool'u ağırladı. İki takım da yakaladığı fırsatları gole çeviremeyince mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Cenk Tosun, ilk 11'de başladığı Merseyside derbisinde 90 dakika sahada kaldı. Everton'da forma giyen milli yıldızımı Cenk Tosun, 86. dakika mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Bu sonuçla Liverpool 67, Everton ise 41 puana yükseldi.