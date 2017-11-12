Hürriyet, Uğur Dündar'ın programına konuk oldu

Ünlü gazeteci-yazar Uğur Dündar’ın Halk TV ekranlarında canlı yayında yayınlanan Halkın Arenası’nda programında CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi ile birlikte yer alan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ülke ve Kocaeli gündemine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Milletvekili Hürriyet, “Biz hırsıza hırsız, namussuza namussuz diyoruz. Hırsızın namuslusu mu olur?” dedi.

ÇOCUKLARIMIZ CUMHURİYETİN DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKACAK

Uğur Dündar’ın sunduğu ve canlı yayında yayınlanan Halkın Arenası programında konuşan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, konuşmasına 6-10 Nisan Polis haftasını kutlayarak başladı ve polislerin hakkı olan 3600 ek göstergesinin peşini bırakmayacağını ifade etti. Hürriyet, “Eğitim en önemli problemlerimizden bir tanesi. Bir ülkeyi yok etmek için atom bombası atmanıza gerek yok, eğitimi katledin, böylece hem o ülkenin geleceği hem insanlarını yok etmiş olursunuz. Yandaş okullar ve yandaş üniversiteler kurarak sorgulamayan nesiller yetiştirmek bilimsel eğitimi ve özgür düşünceyi yok etti. Şu anda katledilmiş bir eğitim sistemiyle çocuklarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz. Ben bir anneyim ve bir evlat yetiştiriyorum. Bütün çocuklarımız özgür düşünsün, yaratıcı olsun, kimseye biat etmesin, Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıksın istiyoruz” dedi.

BİZ HIRSIZA HIRSIZ DİYORUZ

Konuşmasına devam eden Hürriyet, “Onlar gibi düşünmeyenlere özgür eğitimi çok görüyorlar. Fabrikasyon bir nesil yetiştirmeye çalışıyorlar. Her şeyi sorgulamadan onaylayan bir kitle yaratmaya, FETO yöntemleriyle nesil yetiştirmeye çalışıyorlar. Sınav sorularının bile çalınmasına tepki göstermeyen bir ülke yaratmaya çalışıyorlar. Hırsızlık, namussuzluktur ahlaksızlıktır. Eğer, soruları çalıp da bir başkasının hakkını, kul ve yetim hakkı yiyorsa, biz de bu hırsıza hırsız diyemiyorsak yazıklar olsun. Toplum bunlara tepki veremeyecek şekilde korkutuldu. İnsanlar artık hırsıza hırsız, katile katil, sapığa sapık diyemez oldu. 6 aylık bebeğe tecavüz ediliyor, kadınlar öldürülüyor. AKP'nin himayesi altındaki yurtlarda onlarca çocuğa tecavüz ediliyor. Biz sapık bunlar diyoruz. Birileri çıkıp, bademleme bu diyor. Biz sapıksa sapık, hırsızsa hırsız diyoruz. Kadın tiyatrocular meclis sahnesinden indiriliyor, AKP'lilerden çıt çıkmıyor” dedi.

İKTİDAR DİYEMİYOR

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet konuşmasına devam ederek, “Benim öğrencilik döneminde üniversiteye girdiğim sene sorular çalındı. Ama ne yazık ki soruların çalındığına tepki göstermeyen bir toplum yaratıldı. Kim kul hakkına giriyorsa, yetim hakkı yiyorsa yazıklar olsun. Toplum bütün bunlara tepki veremeyecek şekilde korkutuldu. İnsanlar üzerinde yaşatılan korku siyasetinin üzerine bir de cezalandırma siyaseti yüzünden artık hırsıza hırsız, katile katil diyemez oldu. Biz bunlara sapıksa sapık, hırsızsa hırsız ve toplamda da bütün hepsine namussuz diyoruz. Ama ne yazık ki bu iktidar diyemiyor” dedi

HIRSIZIN NAMUSLUSU MU OLUR?

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bir basın toplantısında sarf ettiği sözler hakkında da konuşan Milletvekili Hürriyet, “Kocaeli’de yaptığımız basın toplantısında ittifak ve seçim güvenliği yasasını anlatırken hilenin önünün açılacağını anlatıyorduk. Milli iradenin nasıl gasp edileceğini anlatıyoruz. Kötü niyetli insanların eline nasıl koz verileceğini anlatıyoruz. Mühürsüz oy pusulasının geçerli kabul edilmesinin kötü niyetli insanlara fırsat verecek diyoruz. ‘Kim ki birinin oyunu çalışıyorsa, mili iradeyi gasp ediyorsa ya da buna girişiyorsa bu hırsızdır. Hangi partiye oy verirse versin, herkesin oyuna sahip çıkmak hepimizin namus görevidir. Bu hırsızlığa kim girişiyorsa namussuzdur. Bu kadar basit. Bunun başka izahı var mı? Soruyorum size namuslu hırsız var mı? Bu hırsızlığa kim kalkıyorsa namussuzdur. Hırsızın namuslusu olur mu?’ diyoruz. Ama Kocaeli’deki AKP vekiller ayağa kalkıyor ‘nasıl bunu dersin’ diyerek yalan politikalarla karalama ve linç kampanyasına girişiyorlar. Hırsızlık namussuzluktur kardeşim. Bunun ötesi yok” açıklamasında bulundu.