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Bangladeş'te farklı bir pişmaniye yapımı

İzmit diyince akla ilk gelen akla ya pişmaniyesi ya da sanayisi gelir... Biz pişmaniyesini anlatalım biraz ilk olarak Kandıra'da bir Ermeni asıllı Hcı Agop isimli şekercinin bulduğu pişmaniye ünü dünyaya yayılarak günümüze kadar gelmiş bir kültür mirasımızdır... Her yıl İzmit Belediyesi tarafından organize edilen pişmaniye festivalleri bazen ülkenin ve dünyanın farklı şehirlerinde de festival konusu oluyor... Hafif bir tatlı olan pişmaniyenin yapımı oldukça meşakatli... Peki siz pişmaniyenin Bangladeş'te de yapıldğını biliyor muydunuz? İzleyelim...

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