Kılıçdaroğlu Akşener görüşmesi başladı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. Akşener ve Kılıçdaroğlu ziyaret sonrasında basın mensuplarına kısa birer açıklama yaptı. "Sayın Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyorum. Uzun zamandır Türkiye’de siyasi nezaket konusunda konuşuyoruz. Böyle bir nezaket gösterdikleri için kendisine ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum" diyen Akşener, sözü Kılıçdaroğlu'na bıraktı.

"BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ"

Sözlerine kurultay sürecine ilişkin tebriklerini ileterek başlayan Kılıçdaroğlu, "Sayın Genel Başkan'ı ben ve arkadaşlarımız ziyaret ettik. Başarılı bir kurultay süreci geçirdiler. Siyaset biraz gerginliklerden arınmalı. Nezaket biraz daha ön plana çıkmalı. Sayın Genel Başkan ve arkadaşlarıyla konuştuk. Biz güçlü bir demokrasiyi getirmek için birlikte mücadele edeceğiz" açıklamasında bulundu.