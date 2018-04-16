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Bitcoin üretim cihazları iş yerini yakarak kül etti

Olay, İzmit Sefa Sirmen Sanayi Sitesi A blok No: 29 adresinde bulunan demir iskele imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer E.’ye ait işletmede sanal para birimi bitcoin üreten cihazlar aşırı ısınınca yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm iş yerini sararken, iş yerinden çıkan dumanları gören diğer işletmeciler itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Bitişik dükkanların olduğu alanda çıkan yangın, yanan iş yerinin yanındaki iki iş yerine de zarar verdi. Uzun süren çalışmanın ardından alevleri kontrol altına alan itfaiye ekipleri, iş yerlerinde soğutma ve duman tahliyesi yaptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında bitcoin cihazlarının olduğu demir iskele imalathanesi tamamen yanarken, bitişiğindeki iki iş yeri ise hasar gördü. Yangının çalıştığında çok fazla ısınan ve yeterli soğutma sistemi kurulmayan bitcoin cihazlarından çıktığı iddia edilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Yorumlar

(1)
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Kocaelispor - Bu bitcoin üretim, yasak değilmi

Yanıtla . 0Beğen 16 Nisan 11:56

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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