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4 kişinin öldüğü kaza kamerada!

İstanbul Kartal E-5 Karayolu Ankara istikametinde meydana gelen kazada Körfez'de ikamet eden 4 kişi hayatını kaybetmişti. Kamera kayıtlarında kazanın büyüklüğünü gözler önüne seriyor...

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Yorumlar

(2)
02

Alper Kahraman - suç münibüsteeee durak harici cep harici yolcu indiriyorrrrrrrrrrrrrrr

Yanıtla . 0Beğen 16 Nisan 14:49
01

Herekeli - Vefat edenlere ALLAH CC den Rahmet Yakınlarına baş sağlığı diliyorum.Görüntülerde Otobüs Durak harici yolcu veya personel indiriyor o yolcuda arkasına bakmadan oradan uzaklaşıyor Burada otobüsün de suçlu konumunda

Yanıtla . 0Beğen 16 Nisan 14:45

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