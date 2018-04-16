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4 kişinin öldüğü kaza kamerada!
İstanbul Kartal E-5 Karayolu Ankara istikametinde meydana gelen kazada Körfez'de ikamet eden 4 kişi hayatını kaybetmişti. Kamera kayıtlarında kazanın büyüklüğünü gözler önüne seriyor...
İstanbul Kartal E-5 Karayolu Ankara istikametinde meydana gelen kazada Körfez'de ikamet eden 4 kişi hayatını kaybetmişti. Kamera kayıtlarında kazanın büyüklüğünü gözler önüne seriyor...
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Yorumlar
(2 )
Alper Kahraman - suç münibüsteeee durak harici cep harici yolcu indiriyorrrrrrrrrrrrrrr
Herekeli - Vefat edenlere ALLAH CC den Rahmet Yakınlarına baş sağlığı diliyorum.Görüntülerde Otobüs Durak harici yolcu veya personel indiriyor o yolcuda arkasına bakmadan oradan uzaklaşıyor Burada otobüsün de suçlu konumunda
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