Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
- Bugün 09:26 TSİ

Otoparkta yangın! Kameralara yansıdı...

Olay, İzmit'te Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı bir kapalı otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 41 F 6365 plakalı otomobil park halindeyken bir anda LPG deposu patladı. Deponun patlaması sonucu otomobilin motor kısmı alev aldı. Giderek büyüyen yangında otomobil ateş topuna döndü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Otoparkın 4’üncü katında bulunan otomobile ulaşmak için itfaiye aracının merdivenini kullanan ekipler araçtaki yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Otoparkta yangın! Kameralara yansıdı... mask
Otoparkta yangın! Kameralara yansıdı...
4 kişinin öldüğü kaza kamerada! mask
4 kişinin öldüğü kaza kamerada!
Bitcoin üretim cihazları iş yerini yakarak kül etti mask
Bitcoin üretim cihazları iş yerini yakarak kül etti
Dünya şampiyonu İzmitli kızlara, coşkulu karşılama mask
Dünya şampiyonu İzmitli kızlara, coşkulu karşılama
Kılıçdaroğlu, Akşener ile görüştü mask
Kılıçdaroğlu, Akşener ile görüştü
Bangladeş'te farklı bir pişmaniye yapımı mask
Bangladeş'te farklı bir pişmaniye yapımı
GİRİŞ YAP KAYIT OL