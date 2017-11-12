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Türkiye seçime gidiyor! İşte tarih...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Lideri Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bahçeli'nin "erken seçim" önerisi hakkında görüş alış verişinde bulundu.
ERKEN SEÇİME OLUMLU BAKTIK
Bu görüşme sonucunda Erdoğan 15.30'da basına açıklama yapacaktı. 25 dakikalık gecikme sonrasında kameraların karşısına geçen Erdoğan, "Bahçeli'nin dün yaptığı çağrıyı enine boyuna müzakere ettik. Bu erken seçim teklifine olumlu yaklaşmamız konusunda görüş birliğinde buluştuk. Seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmasında karar kıldık " dedi.
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Yorumlar
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Mehmet - Çöp Yakma Tesisinin yerinin tekrardan gözden geçirsinler. Yoksa İzmit'te Akp oylarında kritik düşüşler olabilir.
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