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TIR'dan inip, başladı halay çekmeye...
Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ismi öğrenilemeyen şoför, TIR ile seyir halindeyken aracından inerek yol ortasında halay çekti. İdaresindeki TIR'ı bırakarak yol ortasında halay çeken sürücü kazaya davetiye çıkartırken, yoldan geçen diğer sürücüler o anları cep telefonları ile kaydetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz