Vilayet'te kolonya yüklü kamyon alev aldı

İzmit D-100 karayolu vilayet mevkii Ankara istikametinde kolonya yüklü kamyon motor aksamında oluşan arızanın ardından alev alev yandı.

İzmit D-100 karayolu vilayet mevkii Ankara istikametinde Engin Köseoğlu idaresinde 34 TC 1350 plakalı kolonya yüklü kamyon seyir halindeyken motor aksamında çıkan arıza nedeniyle birden yanmaya başladı. Motordan çıkan alevlerin yükselmeye başladığını görev çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri yanan kamyonu söndürdü. Ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın nedeniyle D-100 karayolu Ankara istikameti bir süre araç trafiğine kapatılırken uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler yangınla ilgili soruşturma başlattı. Ahmet HAZER