Hakan Yağcıoğlu

Haluk Özkan’ın bir türküsüdür bu…

Vira bismillah…

Hemen akıllara Karadenizli takacılar gelir…

Karadeniz’in o güzelim sularında, ekmek kavgası için denize açılanlar ‘Vira Bismillah’ deyip rasgele başlarlar avlarına…

Kocaelispor da bugün ‘Vira Bismillah’ diyor…

Takım bugün bir araya gelecek ve kısa tatilin ardından hemen çalışmalara başlayacak…

Tu kaka edilen ve takımı 2.sıraya oturtan teknik adam Ümit Metin Yıldız yönetiminde çalışmalara başlayacak…

Savaş baltaları kuma gömülsün istiyoruz…

Huzur gelsin istiyoruz ama geleceği yok…

Kendilerini en sıkı Kocaelisporlu olarak görenler, en kolay şeyi yapıyor, bir takımın yumuşak karnı olan hoca üzerinden rant sağlamaya çabalıyorlar…

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Bu kadar kolaycılıkla yıllardır kanı emilen ve sülüklere teslim edilen Kocaelispor, son iki yıldır ayağa kalktı ya…

Mutlaka birilerinin taş koyması lazım…

Yönetim kurulu ve başkanı, bu oyunları iyi görebilirlerse ve dirayetli olurlarsa, Kocaelispor sezon başında ligi hak ettiği yerde bitirir…

Ama yok, disiplini elden bırakır, sağdan soldan söyleyenlerin ağzına bakar da hareket ederlerse…

Vay halimize…

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U ana kadar dirayetli bir yönetim gözüküyor…

Borçlar da ödeniyor…

Transferin önünü açmak için KEV adına da bir adım atılıyor…

KEV kongresi yarın yapılacak ve bu kongre Kocaelispor’u yakından ilgilendirecek…

Bazılarının dediğine göre…

Geleceğini kurtaracak…

Anma har vurulup harman savrulacaksa…

Yazık olur…

İyi değerlendirilirse, değerlendireler tarihe geçer…

KEV Tesisleri Kocaelispor için yapılmış ve KEV de Kocaelispor için kurulmuştur…

Bunun şahidi bizzat benim…

Bozacının şahidi şıracı derseniz…

Güler geçerim…

Arşivler orada…

Bu kentin yakın tarihinin tek tanığı gazete olan gazetemizin sanayideki deposuna gider bakarsınız…

Ben belgelerle konuşurum…

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‘Soros.u çocukları’, ağızlarında salyayla havlamaya devam etsin…

İt ürür kervan yürür…

Biz bildiğimiz yoldan şaşmayız…

Bir tane Kocaelispor var ve onu da engelleyemeyeceksiniz…

Bugünden itibaren önüne de çıkmayın ezer geçerler…

Ben bu takımın 2.Lig’e çıkacağında hayli ümitliyim…

Tek engel yine bizim içimizdekilerdir…