VM Medical Park ile rahat bir hamilelik dönemi geçirin

VM Medical Park & Lotus Gebe Anne Bebek Kulübü, anne adaylarını doğum öncesi eğitiyor. Başak Karakaya Erden önderliğinde gerçekleştirilen seanslarda anne adaylarının rahat bir hamilelik dönemi geçirmelerine yardımcı olunuyor

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi ve Lotus Gebe’nin birlikte kurduğu VM Medical Park & Lotus Gebe Anne Bebek Kulübü, anne adaylarını doğum öncesi eğitiyor. Bilinçli bir şekilde doğum gerçekleştirmeleri adına kurulan kulübe anne adaylarının yanı sıra baba adayları da büyük ilgi gösteriyor.

ÜCRETSİZ HAMİLE YOGASI

Şubat ayından itibaren etkinliklerine başlayan VM Medical Park & Lotus Gebe Anne Bebek Kulübü, her çarşamba anne adaylarına ücretsiz hamile yogası fırsatı sunuyor. Yoga eğitmeni Başak Karakaya Erden’in önderliğinde gerçekleştirilen seanslarda anne adaylarına daha rahat bir hamilelik dönemi geçirmelerinde yardımcı olunuyor.

EĞİTİMLERE İLGİ BÜYÜK

VM Medical Park & Lotus Gebe Anne Bebek Kulübü’nün her ayın son cumartesi günü gerçekleştirdiği eğitim programına ise anne ve baba adayları büyük ilgi gösteriyor. Geçtiğimiz hafta cumartesi günü ilki gerçekleştirilen eğitime VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Genel Müdürü Doç. Dr. Soner Şahin de katıldı.

BABALARA TEŞEKKÜR ETTİ

Açılış konuşması yapan Doç. Dr. Şahin, “Hastanemiz bünyesinde kurulan kulübümüzün anne ve baba adaylarına önemli bir fayda sağlayacağını düşünüyorum. Sağlıklı bir gebelik dönemi geçirmelerinde ekstra katkımızın olmasından ötürü bu oluşumu sağlayan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi. Şahin’in ardından söz alan Lotus Gebe’nin kurucusu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. İnci Çavuşoğlu, özellikle eğitimde anne adaylarını yalnız bırakmayan babalara teşekkür etti.

“KORDON KANI SAKLANMALI”

Konuşmaların ardından Pediatrik Hemotoloji ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Atilla Tanyeli, anne ve baba adaylarını kordon kanı saklanması hakkında bilgilendirdi. Kordon kanı saklanmasının faydalarını anlatan Tanyeli, “Kordon kanı pek çok sebeple dondurulup saklanabilir. Bu sebeplerin başında ileride bebeğin kök hücre ile tedavi olmasını gerektirebilecek lösemi, lenfoma, talasemi gibi kan hastalıkları olduğu gibi, doku ve organ hasarı ya da çalışmaması gibi sorunlar da gelir” şeklinde konuştu.

“AİLE FERTLERİ İÇİN DE SAKLARSINIZ”

Atilla Tanyeli, “Dünyada ve ülkemizde kök hücre nakli çoğunlukla kemik iliği ile yapılabilmektedir. Ancak kemik iliği kök hücreleri ile başarılı bir nakil yapılabilmesi için tam doku uyumlu kemik iliği vericisi bulunması gerekir. Ancak hastaların %70’inde tam doku uyumu olan kemik iliği bulunamaz. Kordon kanı kök hücreleri kemik iliğinden farklı olarak kısmi uyum ile nakil yapılabilme olanağı sunar. Bundan dolayı da bebeğinizin kordon kanı kök hücrelerini sadece kendisi için değil, kardeşleri ve aile fertleri için de saklarsınız” dedi.