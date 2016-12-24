VM Medical Park’ta yeni teknoloji tanıtıldı

Kocaeli Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü’nde okuyan öğrenciler, VM Medical Park Kocaeli Hastanesi’nde ileri tıbbi teknolojiler ile dijital hastanecilik konseptini tanıdılar.

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Biyomedikal Müdür Yardımcısı Aytaç Tuna ve Biyomedikal Uzmanı Ömer Güneri’nin konuğu olan KOÜ Köseköy MYO Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölüm Koordinatörü Öğr. Gör. Yakup Kösem ile birlikte Kocaeli Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü 4’üncü sınıf öğrencileri, mesleğin gerektirdiği cihazları uygulamalı bir şekilde incelediler. İlk olarak hastanenin tanıtımı ile başlayan workshop, daha sonra tüm cihazların tek tek tanıtılması ile devam etti.

MESLEK ANLATILDI

Hastabaşı Monitör, VIT (Ventilatör Entegre Tomografi) Ventilatör, Wifi Ultrason, Wifi EKG, Wifi Vital Monitörler, Defibrilatör, İnfuzyon Pompası, Enjektör Pompası ve Türkiye’de sadece VM Medical Park Kocaeli Hastanesi’nde bulunan Çift Dedektörlü Tavan Statifli Dijital Robotik Röntgen cihazlarını uygulamalı bir şekilde öğrencilere anlatan Biyomedikal Müdür Yardımcısı Aytaç Tuna, mesleğin kolay ve zor yanlarını da anlattı. Eğitimin sonunda öğrencilerin sorularını yanıtlayan Tuna, daha sonra MR, CT gibi cihazların yer aldığı Radyoloji Bölümü’nde de tanıtımlarına devam etti.