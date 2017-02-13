Vodafone ve Samsung’dan işletmeler için cihaz atağı

Vodafone, Türkiye'de işletmelerin dijitalleşerek yarına hazırlanması vizyonuyla teknoloji devi Samsung ile güçlerini birleştirdi.

Vodafone ve Samsung’un Vodafone İş Ortağım çatısı altında hayata geçirdiği kampanya ile, Vodafone mağazalarında yer alan Yarına Hazır Cihazlar Platformu’ndan Samsung markalı üç akıllı telefon alan kurumsal aboneler, alanında en çok satılan ürün olan Samsung J2’yi ücretsiz alma fırsatı yakalıyor.

AKILLI CİHAZ İHTİYACI

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı M. Sinan Kızıldağ, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Dünyanın en önemli akıllı cihaz üreticilerinden Samsung ile önemli bir işbirliğine imza attık. Sektörde ilk olma özelliğini taşıyan bu işbirliği ile, istediği model Samsung akıllı telefonlardan 3 adet alan kurumsal abonelerimize 1 akıllı telefonu da biz hediye ediyoruz. İşletmelerdeki her bir çalışanın en gelişmiş Samsung marka akıllı telefonlar aracılığı ile işini mobil olarak takip etmesini sağlayacak bu kampanya ile KOBİ’lerin akıllı cihaz ihtiyacını önemli ölçüde gidermeyi ve verimliliklerini artırmayı hedefliyoruz.”