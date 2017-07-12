Vodafone’dan yeni Sony Xperia fırsatı

Dünya çapında son teknolojileri aboneleriyle buluşturan Vodafone, akıllı telefon sektörünün önde gelen markalarından Sony Mobile’ın süper yavaş çekim özelliğini sunan Motion Eye™ kameraya sahip yeni modeli Xperia XZ Premium’u çok özel bir kampanyayla pazara sunuyor.
DEĞİŞİM KAMPANYASI
Vodafone ve Sony Mobile iş birliğiyle hayata geçirilen kampanya kapsamında, çalışır durumdaki eski akıllı telefonunu Vodafone’a getirenler “Akıl Almaz Değişim” kampanyası kapsamında yeni Xperia XZ Premium’a bin 800 liraya varan indirimlerle ve Vodafone Red avantajlarıyla sahip olabilecek.