Volvo'dan tarihi karar

Otomotiv şirketi Volvo'nun 2019’dan itibaren 5 yeni modelinin motorlarının elektrikli olacağı açıklandı

Otomotiv şirketi Volvo, yaptığı açıklamayla 5 yeni modelin motorlarının elektrikli olacağını aktararak, bunun tarihi bir karar olduğunu belirtti. Volvo, birkaç sene önce binek arabaları kısmını Çin firması Geely Holding'e satmıştı. Fakat üretim hala İsveç'in ikinci büyük şehri Göteborg'da yapılıyor. Volvo, yılda 934 bin 332 adet otomobil üretiyor ve 100 ülkeye satış yapıyor. Göteborg'daki fabrikada ise 31 bin kişi çalışıyor.