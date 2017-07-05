  • BIST 101.065
  • Altın 140,892
  • Dolar 3,5840
  • Euro 4,0620
  • Kocaeli : 24 °C
  • İstanbul : 27 °C
  • Sakarya : 24 °C

Volvo'dan tarihi karar

»
Volvo'dan tarihi karar
Otomotiv şirketi Volvo'nun 2019’dan itibaren 5 yeni modelinin motorlarının elektrikli olacağı açıklandı

Otomotiv şirketi Volvo, yaptığı açıklamayla 5 yeni modelin motorlarının elektrikli olacağını aktararak, bunun tarihi bir karar olduğunu belirtti. Volvo, birkaç sene önce binek arabaları kısmını Çin firması Geely Holding'e satmıştı. Fakat üretim hala İsveç'in ikinci büyük şehri Göteborg'da yapılıyor. Volvo, yılda 934 bin 332 adet otomobil üretiyor ve 100 ülkeye satış yapıyor. Göteborg'daki fabrikada ise 31 bin kişi çalışıyor. 

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Körfez AKD’de yaz okulu doludizgin01 Temmuz 2017 Cumartesi 12:38
  • SEDAŞ’tan mavi kapak kampanyası30 Haziran 2017 Cuma 15:31
  • Kocaeli, bayramda en çok mobil internet kullandı30 Haziran 2017 Cuma 15:30
  • Böyle bir evde yaşamak ister misiniz?30 Haziran 2017 Cuma 12:00
  • Toshiba’dan partnerine dava28 Haziran 2017 Çarşamba 16:28
  • İşte Auris Hybrid’in fiyatı28 Haziran 2017 Çarşamba 16:10
  • Ford Otosan’ın eğitim projesi hedefleri aştı28 Haziran 2017 Çarşamba 16:04
  • Mavi Köşe’ye, Orvela’dan makyaj28 Haziran 2017 Çarşamba 15:43
  • Turkcell ve Pegasus'tan işbirliği27 Haziran 2017 Salı 14:03
  • Vodafone’dan bir ilk26 Haziran 2017 Pazartesi 12:41
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim