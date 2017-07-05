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Wellborn Luxury Hotel ‘Yaza Merhaba’ dedi

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Wellborn Luxury Hotel ‘Yaza Merhaba’ dedi
Kocaeli’nin en gözde lokasyonunda yıllardır hizmet veren ve Kocaeli’ye gelen en gözde isimlerin öncelikli tercihleri arasında yer alan Wellborn Luxury Hotel, ‘Yaza Merhaba’ dedi

İlimizin en seçkin otellerinden, Başiskele’de faaliyet gösteren Wellborn Luxury Hotel, geleneksel ‘Yaza Merhaba’ partisini önceki akşam gerçekleştirdi. Wellborn Luxury Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Ulusoy ve eşi Şebnem Atabay Ulusoy ev sahipliğinde gerçekleştirilen muhteşem organizasyonda konuklar yaza ‘merhaba’ dedi.

 

SEÇKİN LEZZETLER

Birbirinden önemli ve özel davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda çeşitli müzik grupları sahne aldı. Müziğin ritmine ayak uydurarak dans eden ve şarkılara eşlik eden konuklar, birbirinden lezzetli Türk ve dünya mutfağının seçkin lezzetlerini de tattı. Saat 19.00’da başlayan parti gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

 

TEK TEK MASALARI DOLAŞTI

Konuklara katılımlarından dolayı teşekkür eden ve tek tek masaları dolaşan Haluk Ulusoy, “Bu güzel akşamda sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yoğun iş temposundan biraz uzaklaşarak burada yaza merhaba diyerek keyif ve huzur bulmanızı istedik” şeklinde konuştu. 

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