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Wellborn Luxury Hotel’de unutulmaz Sevgililer Günü

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Wellborn Luxury Hotel’de unutulmaz Sevgililer Günü
Wellborn Luxury Hotel, 14 Şubat’ta aşklarını ölümsüzleştirmek isteyen sevgililere 3 farklı sevgililer günü paketi ile ev sahipliği yaptı.

Bu Sevgililer Günü’nü Wellborn Luxury Hotel’de kutlamayı tercih eden misafirler doyumsuz lezzetlerin yanında bitmeyen eğlencenin ve romantizmin keyfini yaşadılar. Sevgililer Günü’nde otelin 5’inci katında hizmet veren Leb-i Derya Restoran’da romantik akşam yemeği yemeyi tercih eden çiftler, mum ışığı ile aydınlatılmış restoranın büyüleyici manzarası eşliğinde ödüllü şeflerce bu güne özel hazırlanmış sevgililer günü menüsünü alarak Bülent Tamer’in Sevgililer Günü için seslendirdiği romantik aşk şarkıları ile romantik saatler geçirdi.

 

PANORAMİK KÖRFEZ MANZARASI

Romantizm ve eğlenceyi bir arada yaşamak isteyen çiftlerin tercihi ise Captain Morgan Roof Bar & Bistro oldu. Panoramik körfez manzarası ve  adeta şehrin ışıklarıyla aydınlanan romantik ortamıyla Ala carte servis olarak hizmet veren mekanda yoğun istek üzerine 22.30’da Bülent Tamer tekrar sahne alarak geçmişten günümüze nostalji yaparak romantik ve eğlenceli şarkılarıyla çiftlere unutulmaz bir gece yaşattı.

 

KONAKLAYAN ÇİFTLERE RÜYA ANLAR PAKETİ

Bu geceyi konaklayarak geçirmek isteyen misafirler için hazırlanan rüya anlar paketi ile Çiftler Leb-i Derya Restoran’ın büyüleyici ortamında, romantik şarkılar eşliğinde Sevgililer Günü yemeği yediler. Daha sonra körfez manzaralı odalarda konaklayan çiftler  D-TOX Wellness SPA’da ruhen ve bedenen şımarıp rahatlayacakları bir deneyim yaşadılar…

Siz de Wellborn Luxury Hotel ayrıcalığı ile tanışmak ve detaylı bilgi almak için 444 0 670 No’lu telefon numarasını arayabilirsiniz…

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