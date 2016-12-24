Wellborn Luxury Hotel’in yılbaşı programı

Wellborn Luxury Hotel’in modern atmosferinde unutamayacağınız bir Yılbaşı geçirmeye hazırmısınız..

Wellborn Luxury Hotel, 2017'ye şık ve keyifli bir başlangıç yapmak isteyenleri birbirinden renkli yılbaşı programları ile ağırlıyor. Büyük bir özenle hazırlanmış yılbaşı menüsü, özel yılbaşı dekorasyonu ve eşsiz körfez manzarasının büyüsü altında muhteşem yılbaşı organizasyonları ve içten bir hizmetle yeni yılı doyasıya eğlenerek karşılamak isteyenleri, sabahın ilk ışıklarına kadar sürecek olan yılbaşı programlarına davet ediyor. Executive Chef hakan Bagı ve yetenekli ekibinin hazırladığı enfes menüler ile 31 Aralık gecesinde otelin 3 farklı mekanında 3 farklı programla eğlencenin kalbi bu yılda Wellborn Luxury Hotel’de atıyor… 31 Aralık gecesinde, Sevdiklerimle muhteşem bir gala yemeği yerken eğlenmek istiyorum diyen misafirler için Seka Balo Salonu’nda, yerli yabancı popüler müzik performansları ile yeni yılın çoşkusunu ve heyecanını sizlere yaşatacak olan Damla Özbilen ve Pont Orkestrası sahne alıyor… Türk ve Akdeniz Mutfağı’nın buluşma noktası Leb-i Derya Restaurant ise, konuklarını yıldızların altında, muhteşem körfez manzarası eşliğinde unutulmaz bir yılbaşı programına davet ediyor. Eşsiz lezzetlerle donatılmış yılbaşı menüsüne yine Pond Orkestrası canlı performansı ile eşlik ediyor. Seka Balo salonu ve Leb-i Derya Restaurant’ta masalar sahneye olan yakınlıklarına göre iki kategoriden oluşuyor.

2017'ye ayrıcalıklı başlamak isteyenlere

Yılbaşı gecesine 1. Kategoriden katılmak isteyen misafirler kişi başı 225 TL öderken 2.Kategori den katılmak isteyen misafirler ise kişi başı 210 Tl ödeyerek geceye katılabilecekler.Yılbaşı gecesini eğlenceli bir partiyle Otelin 6. Katında yer alan Captain Morgan Roof Bar & Bistro’da geçirmek isteyen konukları ise enfes atıştırmalıklar ve dj performansı karşılıyor. Bu programa katılmak isteyen misafirler ise giriş ücreti olarak kişi başı 75 Tl ödeyecekler. Yılbaşı gala programlarına katılan misafirlerin 2-12 yaş aralığındaki çocukları kişi başı 110 TL karşılığında çocuklar için organize edilen salonda yılbaşı eğlencesine katılabilecekler... Çocuklar için çocuk bakıcısı, mini club, Noel Baba, palyaçolar ve miniklerin en sevdiği müziklerle dopdolu bir programla miniklerde yeni yıl çoşkusunu doyasıya yaşayacaklar…Aynı zaman da çocuklar için 02:00 ye kadar uyku odası organize edilecektir. Yeni yılın ilk gününe Wellborn luxury Hotel ile merhaba demek isteyenler için hazırlanan konaklama paketi alternatifleri , 2017’ye ayrıcalıklı bir başlangıç yapmak isteyenleri ağırlıyor. Konaklama paketi satın alan misafirler 1 Ocak Sabahı yılın ilk Brunchı ile yeni yılın ilk gününe başlayacaklar ,ayrıca konakladıkları süre boyunca D-TOX Wellness SPA ‘ da bulunan ıslak alanları ücretsiz kullanabilecekler. Bu paketin fiyatı Single 400 TL Double 700 Tl olarak ücretlendiriliyor. Sizde unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşamak istiyorsanız 444 0 670 nolu telefondan şimdiden rezervasyonunuzu yaptırıp diğer programlar hakkında da detaylı bilgi alabilirsiniz…