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Wellborn Otel’de unutulmaz Sevgililer Günü’ne hazır olun

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Wellborn Otel’de unutulmaz Sevgililer Günü’ne hazır olun
Wellborn Luxury Hotel, 14 Şubat’a sayılı günler kala aşklarını ölümsüzleştirmek isteyen sevgililer için unutulmaz programlar hazırladı

Bu Sevgililer Günü'nü Wellborn Luxury Hotel’in eşsiz körfez manzaralı Leb-i Derya Restoran’ında, ödüllü şeflerin ellerinden çıkan enfes lezzetlerle geçirmeye ne dersiniz? Ayrıca Rüya Anlar Paketi ile Sevgililer Günü gecenizi en özel şekilde tamamlayabilir ya da konforu ve şıklığı bir arada yansıtan özel odalarda konaklamanın keyfini çıkartabilirsiniz

 

SEVGİLİLER GÜNÜ MENÜSÜ

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‘Seni Seviyorum’ demenin en romantik ve en lezzetli hali Leb-i Derya Restoran. Mum ışığı ile aydınlatılmış büyüleyici bir ortamda, unutulmaz aşk şarkıları eşliğinde, ödüllü şeflerce bu güne özel hazırlanmış sevgililer günü menüsü ile sizi ve sevgilinizi romantizmin zirvelerine çıkarmayı planlıyor…Bu romantik akşam yemeğinin fiyatı kişi başı 155 TL.

 

SPA İLE RUHEN VE BEDENEN RAHATLAYACAKLAR

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Diğer paket ise konaklamak isteyenler için özel olarak hazırlanmış olan Rüya Anlar Paketi…Çiftler bu pakette Leb-i Derya’nın büyüleyici ortamında, romantik şarkılar eşliğinde yiyecekleri sevgililer günü akşam yemeği ve Körfez manzaralı odalarda konaklamanın yanında D-TOX Wellness SPA’da ruhen ve bedenen şımarıp rahatlayacakları bir deneyim yaşayacaklar. Bu rüya paketin iki kişi fiyatı ise 799 TL.

 

BÜLENT TAMER İLE ROMANTİK ŞARKILAR

Sevgililer Günü’nü canlı müzik dinleyerek geçirmek isteyen çiftler de 14 Şubat Salı akşamı Captain Morgan Roof Bar & Bistro’da Bülent Tamer’in seslendireceği geçmişten günümüze en romantik aşk şarkılarını dinleyebilecek. Siz de Wellborn Luxury Hotel ayrıcalığı ile unutulmaz bir sevgililer günü geçirmek için 444 0 670 nolu telefon numarasını arayarak rezervasyonunuzu yaptırabilirsiniz.

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