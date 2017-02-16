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Whatsapp'a 'Hikayeler' özelliği geliyor

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Whatsapp'a 'Hikayeler' özelliği geliyor
Instagram'a gelen ve yoğun ilgi gören bir özellik çok yakında Whatsapp'a da geliyor.

Snapchat ile popülerleşen ve daha sonra Instagram, Facebook gibi platformlara da gelen Hikayeler (Stories) özelliğinin çok yakında mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta da yer bulacağı söyleniyor.

 

GİZLİLİK AYARLARINDAN KİMLERİN GÖRECEĞİ BELİRLENEBİLECEK

Facebook hem kendisi hem de sahibi olduğu Instagram'da kullanıcılarına hikayeler özelliğini sunduktan sonra, bunu WhatsApp için denemesi tabii ki aslında sürpriz sayılmaz.Facebook ve Instagram gibi bir sosyal medya uygulaması olmayan WhatsApp, kullanıcıların rehberinde yer alan ve uygulamaya sahip olan herkesle iletişime geçmeyi kolaylaştırıyor. Bu anlamda rehberinizdeki alakalı alakasız birçok kişiyle hikaye paylaşılması durumu sıkıntı yaratabilir. Tabii ki bunların sadece belirli kişilerle paylaşımı da mümkün. Görsele bakılırsa gizlilik ayarları buna izin verecek.

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