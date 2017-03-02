Yabanabat Eşmespor'da

Deneyimli tecrübeli birçok başarılara imza atmış teknik adam Erdoğan Yabanabat ile günler süren görüşmelerimizin ardından önceki gün uzlaşarak anlaşma sağlandı

Kocaeli bölgemizin Karate Milli hakemlerinden ve Eşmespor Kulüp Başkanı Vasfi Aşçı "Yılların birikimi, yılların emektarı, bir futbol aşığı teknik direktörümüzle çalışmak bizim için gurur kaynağı olacaktır. Camiamıza hayırlı olsun” dedi.