Yabancı öğrenciler Nuray Hanım’ın sofrasındaydı

Yükseköğrenim için dünyanın dört bir yanından Kocaeli’ye gelen uluslararası öğrenciler, Nuray Eseroğlu’nun evine konuk oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Misafir Ol Gel Bana’ projesi kapsamında 11 ülkenin uluslararası öğrencileri, en son Nuray Hanım’ın sofrasına konuk oldu. Yükseköğrenim için dünyanın dört bir yanından Kocaeli’ye gelen uluslararası öğrenciler, konuk oldukları evlerde Türk mutfağının lezzetlerini öğreniyor.

NURAY HANIMIN SOFRASI

Proje kapsamında Kocaeli Üniversitesi’nde eğitim gören bir grup misafir öğrenci, geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı personelinden Nuray Eseroğlu’nun evine konuk oldu. Nuray Hanım; Özbekistan, Kenya, Afganistan, Pakistan, Gambiya, Kamerun, Kaşmir, Fas, Tunus, Malavi ve Suriye milletlerine mensup öğrencileri ağırladı. Yemekte Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi ve eşi de gençleri yalnız bırakmadı.

TÜRK MUTFAĞI

Misafir öğrenciler yemekte kendileri için hazırlanan Türk mutfağının en lezzetli yemeklerini yedi. Dolma, börek ve çiğ köfteyi çok seven öğrenciler, ardından ikram edilen çayı da neşeli sohbet ile birlikte yudumladı. Türkçeyi çok iyi konuşan misafir öğrenciler Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi ile sohbet etti.