  • BIST 100.084
  • Altın 141,127
  • Dolar 3,6267
  • Euro 4,1314
  • Kocaeli : 26 °C
  • İstanbul : 26 °C
  • Sakarya : 26 °C

Yabancı tur şirketleri Kocaeli'ye davet edilecek

»
Yabancı tur şirketleri Kocaeli'ye davet edilecek
İl Kültür ve Turizm Müdür Adnan Zanburkan’ı ziyaret eden TÜRSAB Yedigöller BYK Başkanı Aytekin Şahinbaş, birlikte yürütülecek çalışmalarla yerli ve yabancı turist ilimize davet edilecek

TÜRSAB Yedigöller BYK Başkanı Aytekin Şahinbaş, Genel Sekreteri Adnan Turan, Sayman Fatih Saroğlu, yönetim kurulu üyeleri Yusuf Taşhan ile İsmail Malkoç, önceki gün İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zanburkan’ı yerinde ziyaret etti. Heyet İzmit Merkez Ofis’te gerçekleşen aylık yönetim kurulu toplantısının ardından Zanburkan ile bir araya geldi. İlimizdeki turizmin, yatırımlarla pazarlanması gerektiği, turların bölgelerimize gelmeleri için tur operatörleri ile bilgilendirme ve tanıtım programlarının yapılması konuları masaya yatırıldı. Kocaeli’nin turizm pastasından daha çok gelir elde etmesi için bazı ortak kararlar alındı. Öte yandan tura çıkan personelin nitelikli olması ve işinde uzman, saygılı ve kültürel anlamda da donanımlı olması gerektiği de ifade edildi.

 

ALINAN KARARLAR

Bölgenin tanıtımı, TÜRSAB’la daha yakın işbirliği içerişinde çalışmak, bölgeye ulusal ve uluslararası tur operatörleri davet edilecek.

İlimize tur düzenleyen acente ve araçlar kontrol edilecek.

D2 plakası ve TÜRSAB belgesi olmayan kaçak seyahat acentelerine gerekli işlemlerin yapılması için denetimlerin sıklıkla devam ettirilecek.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kimya sektöründen 8 milyar dolarlık ihracat06 Temmuz 2017 Perşembe 13:29
  • SEDAŞ ve TEDAŞ işbirliği içinde06 Temmuz 2017 Perşembe 13:28
  • Lastik tarihinde bir ilk06 Temmuz 2017 Perşembe 13:27
  • IONIQ Hybrid, Türkiye’de06 Temmuz 2017 Perşembe 13:25
  • Zeytinoğlu: Enflasyonda gerileme hız kazanacak06 Temmuz 2017 Perşembe 13:23
  • Merkez Bankası ödeme sistemi 'Takas'a onay çıktı06 Temmuz 2017 Perşembe 11:08
  • Euro ve dolarda yükseliş sürüyor06 Temmuz 2017 Perşembe 09:55
  • Motorine zam!05 Temmuz 2017 Çarşamba 17:14
  • LPG’li araçlar için önemli uyarı05 Temmuz 2017 Çarşamba 15:42
  • Kıdem tazminatında önemli açıklama!05 Temmuz 2017 Çarşamba 11:06
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim