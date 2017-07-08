Yabancı tur şirketleri Kocaeli'ye davet edilecek

İl Kültür ve Turizm Müdür Adnan Zanburkan’ı ziyaret eden TÜRSAB Yedigöller BYK Başkanı Aytekin Şahinbaş, birlikte yürütülecek çalışmalarla yerli ve yabancı turist ilimize davet edilecek

TÜRSAB Yedigöller BYK Başkanı Aytekin Şahinbaş, Genel Sekreteri Adnan Turan, Sayman Fatih Saroğlu, yönetim kurulu üyeleri Yusuf Taşhan ile İsmail Malkoç, önceki gün İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zanburkan’ı yerinde ziyaret etti. Heyet İzmit Merkez Ofis’te gerçekleşen aylık yönetim kurulu toplantısının ardından Zanburkan ile bir araya geldi. İlimizdeki turizmin, yatırımlarla pazarlanması gerektiği, turların bölgelerimize gelmeleri için tur operatörleri ile bilgilendirme ve tanıtım programlarının yapılması konuları masaya yatırıldı. Kocaeli’nin turizm pastasından daha çok gelir elde etmesi için bazı ortak kararlar alındı. Öte yandan tura çıkan personelin nitelikli olması ve işinde uzman, saygılı ve kültürel anlamda da donanımlı olması gerektiği de ifade edildi.

ALINAN KARARLAR

Bölgenin tanıtımı, TÜRSAB’la daha yakın işbirliği içerişinde çalışmak, bölgeye ulusal ve uluslararası tur operatörleri davet edilecek.

İlimize tur düzenleyen acente ve araçlar kontrol edilecek.

D2 plakası ve TÜRSAB belgesi olmayan kaçak seyahat acentelerine gerekli işlemlerin yapılması için denetimlerin sıklıkla devam ettirilecek.