Yabancılara vatandaşlık hakkı verilmesi

Kamil Çöpür

Hükümet, Türk vatandaşlığına geçme yönetmeliğine dair değişikliği Resmi gazetede yayınlayarak yürürlüğe koydu.

Bu yönetmelik farklı kategoride yabancıların Türk vatandaşlığına geçmesini öngörmektedir.

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Dünyada ülkeler çeşitli nedenlerle yabancıları kendi vatandaşlığına kabul etmektedir.

Bu bazen o ülkede yatırımı teşvik etmek için, bazen istihdam yaratmak, bazen de elindeki fazla konutları satmak için ekonomik nedenlerle paraya ihtiyacı olduğu için yabancılara kendi vatandaşı yapmak istemektedir.

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Hükümetin böyle bir yönetmelikte yabancılara Türk vatandaşlığına geçirmek istemesi kimine göre tuhaf ve garip gelebilir.

Oysa üç milyon euro arasında vatandaşlık veren ülkeler var.

Ancak Türkiye’nin sorunu şu: Bugün bir Alman, İngiliz, Fransız, İsveç yani gelişmiş bir ülkenin vatandaşına Türk vatandaşlığına geçer misiniz? diye sorsanız kabul edeceğini sanmıyorum. Buna karşılık Türk vatandaşlığına geçmeyi kabul etmek isteyen ülkelerin vatandaşları ise Pakistan, Afganistan, İran, Irak ve Suriye vatandaşlarını kabul etmedikleri için bize tercih edeceklerdir.

İşin ilginç yanı, Türk vatandaşlığına geçmek isteyen bu ülkelerin vatandaşları konut alarak geçmek isteyeceklerdir.

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Ülkemizde şu anda konut fazlalığı var.

Bugün büyük şehirlerde müteahhitlerin yaptıkları evler ellerinde patlamıştır. Hükümet aldığı bu kararla bu kişileri bir nevi kurtarmak istemektedir.

Yönetmeliğe göre “En az 1 milyon dolar tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması kaydıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca tespit edilen yabancı Türk vatandaşlığına geçebilir”

Hükümetin 3 milyon Suriyeliye vatandaşlık hakkı vereceğine, bu şekilde bir döviz karşılığında onlara vatandaşlık hakkını vermesi akıllı bir uygulamadır.