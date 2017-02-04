Yağış bekleniyor

Kocaelispor ile Erzin Belediyespor arasında oynanacak olan maçta hava kapalı olacak.

Kocaelispor ile Erzin Belediyespor arasında oynanacak olan maçta hava kapalı olacak. Maç saatinde 14 derecelik sıcaklıkta yağışlı bir havanın olabileceği tahmin ediliyor. Taraftarların her ihtimale karşı şemsiyelerini yanlarında getirmeleri gerekiyor.