Yağlı güreş düzenleyen kentler Birliği Balıkesir’de buluştu

Türkiye Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği 1. Genel Kurul toplantısı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti

Ata sporu yağla güreşe gönül veren belediyelerin Balıkesir’de buluştuğu genel kurulda, Birlik 2017 yılı mali bütçesini 800 bin lira olarak belirledi. İlimiz Başkanları da toplantıya katılıp, oy kullandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen genel kurulda, Belediye Başkanı A.Edip Uğur, “Yağlı güreş düzenleyen kentler olarak bugün yağlı güreşe gönül veren, emek harcayan tüm paydaşlarımızla ilk kez Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği çatısı altında bir araya geliyoruz. Tıpkı er meydanında olduğu gibi 'bismillah' diyerek genel kurulumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Yağlı güreşe sahip çıkan tüm belediyelerimizi birlik çatısı altında bir araya gelerek, istişare ile omuz omuza çalışmaya davet ediyorum. Ayrıca davetimize icabet eden, etmeyen tüm güreş camiasına sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

KÖŞKER ENCÜMENE SEÇİLDİ… AĞA KÖRFEZLİ SELİM DE KATILDI…

Genel Kurulda oluşturulan divan başkanlığına Hüseyin Köroğlu üyeliklere Başer Atikbay ve Turgay Kılıç seçildi. Başkan Köroğlu tarafından okunan duanın ardından gündem maddeleri görüşülmeye başlandı. Kapalı oylama sonucunda Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanlığına 53 oyla Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı A.Edip Uğur, Meclis Başkan vekilliğine Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan seçildi. Meclis katip üyeliklerine ise Başer Atikbay ve Turgay Kılıç seçildi. Encümen üyeliklerine ise Recep Gürkan, Adnan Köşker, Ümit Öztekin, Yücel Yılmaz, Ramazan Bahşi ve Mehmet Çerçi seçildi. Kentler Birliği toplantısına Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Manisa Yunus Emre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Antalya Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Türkiye Güreş Federasyonu As Başkanı Mehmet Ayan, Kırkpınar Ağası Körfezli spor insanımız Seyfettin Selim ve çok sayıda davetli katıldı.