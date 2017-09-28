Yağmur kazayı da beraberinde getirdi!

D-130 Karayolu Değirmendere Yüzbaşılar sapağında iki TIR kaza yaptı

D-130 Karayolu Değirmendere Yüzbaşılar sapağında dün gece feci bir kaza meydana geldi. Yağmur nedeniyle kaygalaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR sürücüsü, aracı durduramayarak başka bir TIR'a çarptı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken itfaiye ekipleri trafiği kitleyen iki TIR'ı yol kenarına çekti. Polis ekipleri ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.