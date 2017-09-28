D-130 Karayolu Değirmendere Yüzbaşılar sapağında dün gece feci bir kaza meydana geldi. Yağmur nedeniyle kaygalaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR sürücüsü, aracı durduramayarak başka bir TIR'a çarptı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken itfaiye ekipleri trafiği kitleyen iki TIR'ı yol kenarına çekti. Polis ekipleri ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- BIST 102.151
- Altın 147,379
- Dolar 3,5751
- Euro 4,2038
- Kocaeli : 17 °C
- İstanbul : 22 °C
- Sakarya : 17 °C
- Halit yine şampiyon
- Şirinevler Mert'te üretime devam
- Su tutkunlarının Kocaeli'deki en gözde adresi
- TOKİ'nin indirim kanpanyası sona eriyor!
- Kocaeli Tıp Merkezi, pastanın çileğini tanıttı
- 1.Küme bugün tek maçla başlıyor
- Bittiğinde Kartepe'nin en büyüğü olacak
- Haftanın 9 saati trafikte geçiyor
- Operasyon anları anbean kamerada!
- Safalı Göleti'nde toprak krizi!
- Şemsettin Ceyhan darbe girişimi davasına müdahil oldu
- Figen Yüksekdağ'ın iki davası birleşecek
- Yağmur kazayı da beraberinde getirdi!
- Kocaeli'ye örnek olacak proje: Rift Villaları
- Sanki dilenciler caddesi! 61 kişi...
Yağmur kazayı da beraberinde getirdi!
D-130 Karayolu Değirmendere Yüzbaşılar sapağında iki TIR kaza yaptı
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Operasyon anları anbean kamerada!Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplam 48 kişi gözaltına alındı
Yağmur kazayı da beraberinde getirdi!D-130 Karayolu Değirmendere Yüzbaşılar sapağında iki TIR kaza yaptı
Sanki dilenciler caddesi! 61 kişi...Zabıta Müdürlüğü ekipleri, trafik ışıkları, kavşaklar ve cami önlerinde duygu sömürüsü yaparak vatandaşları rahatsız eden şahıslarla ilgili denetimlere devam ediyor
Darbeci amiralden kan donduran emir!Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 13'ü firari 92 sanığın yargılanmasına devam edildi
SİNEMALAR
- İzmit sinemalarında bu hafta (08-14 Eylül 2017)İzmit sinemalarında bu hafta vizyonda 5 yeni film
- İzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 5 yeni filmİzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 5 yeni film
- İzmit sinemalarında bu hafta 4 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu haftaVizyonda 4 yeni film (25-31 Ağustos 2017)
- İzmit sinemalarında bu hafta (18-24 Eylül 2017)İzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 7 film
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- 2 yumurta= 1 tavukBizim için hiçbir yiyecek belki de yumurta kadar değerli değildir...
- 17 saat hiç açlık hissetmeden oruç tutmak ister misiniz?Üç senedir Ramazan öncesi oruç tutacak olanlar için Karatay sağlıklı beslenme ilkelerine uygun sahur ve iftarın nasıl yapılabileceğine dair Canan Karatay'ın kitaplarından bilgiler alarak yazı hazırlıyoruz
- Omega-3 her derde deva mı?Bugün Sağlıklı Yaşıyoruz köşesini, rahmetli Prof. Dr. Ahmet Aydın Hocamızın "7'den 70'e Taş Devri Diyeti" kitabındaki Omega-3'le ilgili görüşlerine ayırdık. (1)
- D Vitamini her derde deva!Şayet doktorunuz bugüne kadar D Vitamininize baktırmadıysa veya 20 - 30 ng/ml değerlerini yeterli görüp size D Vitamini takviyesi vermemişse lütfen bu yazıyı daha dikkatli okuyun
- Türk Yıldızları, nefes kesti
- Kocaeli, Geleneksel Kent Bayramlaşması’nda buluştu
- Kocaeli'de Kurban Bayramı'ndan kareler
- Vali Aksoy, resepsiyonda kent protokolünü ağırladı
12345678
- 15 Temmuz'a özel video
- Yeşil sahada ölüm kamerada
- İzmit'te sabah karşı korkutan yangın!
- Kot Pantolonları Değerlendirerek Yapabileceğiniz 13 Eşya
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim