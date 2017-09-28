  • BIST 102.151
  • Altın 147,379
  • Dolar 3,5751
  • Euro 4,2038
  • Kocaeli : 17 °C
  • İstanbul : 22 °C
  • Sakarya : 17 °C

Yağmur kazayı da beraberinde getirdi!

»
Yağmur kazayı da beraberinde getirdi!
D-130 Karayolu Değirmendere Yüzbaşılar sapağında iki TIR kaza yaptı

D-130 Karayolu Değirmendere Yüzbaşılar sapağında dün gece feci bir kaza meydana geldi. Yağmur nedeniyle kaygalaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR sürücüsü, aracı durduramayarak başka bir TIR'a çarptı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken itfaiye ekipleri trafiği kitleyen iki TIR'ı yol kenarına çekti. Polis ekipleri ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kardeşini vuran şahıs tutuklandı28 Eylül 2017 Perşembe 09:18
  • Kefken yolu kana bulandı: 1 ölü28 Eylül 2017 Perşembe 09:10
  • İzmit'te eylemcilere polis müdahalesi!28 Eylül 2017 Perşembe 08:58
  • Asansörde sıkışarak hayatını kaybetti27 Eylül 2017 Çarşamba 19:06
  • Demir kapı hırsızlarını takip edip yakalattı27 Eylül 2017 Çarşamba 14:47
  • Duvardan düşüp bacağını kıran köpeği itfaiye ekipleri kurtardı27 Eylül 2017 Çarşamba 14:42
  • 40 yıllık eşini öldürmekten müebbet hapis27 Eylül 2017 Çarşamba 14:27
  • Ölüm rampasında faciadan dönüldü27 Eylül 2017 Çarşamba 14:00
  • Denizde kaybolan balıkçının cansız bedeni bulundu!27 Eylül 2017 Çarşamba 11:09
  • Gazanfer Bilge Bulvarı'nda yine kaza27 Eylül 2017 Çarşamba 10:54
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim